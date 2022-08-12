Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованій Горлівці горів хімзавод Стирол (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В окупованій Горлівці горів хімзавод Стирол (відео)
В окупованій Горлівці горить завод «Стирол», що належав Фірташу
фото: кадр відео

Завод, що належав Фірташу, не працював, а використовувався як склад

В окупованій Горлівці Донецької області горів хімічний завод «Стирол», який виготовляв мінеральні добрива. Про це пише пропагандистська агенція «РІА Новини» з посиланням на так званого мера міста Івана Приходька.

Сам бойовик у себе в Telegram-каналі також повідомив про масштабну пожежу на території концерну. При цьому Приходько написав, що спалах нібито почався після обстрілу заводу. За його словами, під час «обстрілу» ніхто не постраждав.

Стовпи диму були помітні здалеку.

Окупанти натомість заявили, що на «Стиролі» горить рубероїд і хімічна загроза для населення відсутня.

Концерн «Стирол» належав українському бізнесменові Дмитру Фірташу, пізніше завод був захоплений владою «ДНР»”.

З 2014 до 2017 року він був законсервований і, за даними місцевих ЗМІ, відновив роботу у 2017 році. 

«Стирол» виробляв аміак, карбамід, аміачну селітру, полістирол, неорганічні солі, органічні смоли.

Українські ЗМІ повідомляли, що аміакопровід на «Стиролі» давно зачищений, там немає виробництва, завод використовують під склади. 

У той же час небезпеку становить «Горлівський казенний хімічний завод», що поруч із «Стиролом». На заводі зберігається тротил, також, за словами джерела, на бетонних ложементах стоять бочки з тисячами тонн відходів хімічного військового виробництва – в СРСР на заводі виробляли тротил, паливо для ракет, фенолформальдегідні та епоксидні смоли, сірчану та інші кислоти, тосол для автомашин, лаки та фарби, «Білизну» та іншу побутову хімію.

До слова, в тимчасово окупованому Мелітополі зафіксовано гучний вибух: горіла будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти.

Зазначимо, що в тимчасово окупованому Мелітополі продовжують діяти сили спротиву. Раніше вночі невідомі підірвали штаб «Єдиної Росії». 

Теги: Дмитро Фірташ завод пожежа Горлівка СРСР ЗМІ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 та 17 січня місія уточнювала повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в окупованій Горлівці
Витік аміаку в окупованій Горлівці: ОБСЄ вивчає ситуацію
18 сiчня, 13:51
Ще один ворожий гелікоптер відправився услід за російським військовим кораблем. Українські зенітники збили його у небі над Горлівкою
Українські зенітники збили над Горлівкою ворожий гелікоптер
10 липня, 12:58
Удар припав у те місце, де стояло дуже багато російської військової техніки
В окупованій Горлівці прогримів потужний вибух (фото, відео)
23 липня, 19:49

Події в Україні

ЗСУ знищили останній міст на Херсонщині, через який РФ перекидала техніку
ЗСУ знищили останній міст на Херсонщині, через який РФ перекидала техніку
Окупанти вдарили по Криворізькому району: зафіксовано вісім «прильотів»
Окупанти вдарили по Криворізькому району: зафіксовано вісім «прильотів»
На Чернігівщині жінка підірвалася на розтяжці – пішла до лісу по гриби
На Чернігівщині жінка підірвалася на розтяжці – пішла до лісу по гриби
В окупованій Горлівці горів хімзавод Стирол (відео)
В окупованій Горлівці горів хімзавод Стирол (відео)
Обстріл Краматорська: двоє загиблих і багато поранених (відео)  
Обстріл Краматорська: двоє загиблих і багато поранених (відео)  
Окупанти нанесли удар по Запоріжжю, є постраждалі
Окупанти нанесли удар по Запоріжжю, є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Світ перевернувся: Данілов відреагував на засідання Радбезу ООН
94K
Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової
55K
Кремль дав добро. ISW повідомив про знищення бригади, причетної до звірств у Бучі
53K
Японія готується до найгіршого
45K
Російськомовна переселенка влаштувала мовний скандал у Львові (відео)
39K
Скандал на Рівненщині: дівчина чекає на окупантів, поки батько служить у ЗСУ?

Новини

ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
Сьогодні, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
Сьогодні, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Сьогодні, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Сьогодні, 15:19
Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Вчора, 17:28

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту