В окупованій Горлівці горів хімзавод Стирол (відео)

Завод, що належав Фірташу, не працював, а використовувався як склад

В окупованій Горлівці Донецької області горів хімічний завод «Стирол», який виготовляв мінеральні добрива. Про це пише пропагандистська агенція «РІА Новини» з посиланням на так званого мера міста Івана Приходька.

Сам бойовик у себе в Telegram-каналі також повідомив про масштабну пожежу на території концерну. При цьому Приходько написав, що спалах нібито почався після обстрілу заводу. За його словами, під час «обстрілу» ніхто не постраждав.

Стовпи диму були помітні здалеку.

Окупанти натомість заявили, що на «Стиролі» горить рубероїд і хімічна загроза для населення відсутня.

Концерн «Стирол» належав українському бізнесменові Дмитру Фірташу, пізніше завод був захоплений владою «ДНР»”.

З 2014 до 2017 року він був законсервований і, за даними місцевих ЗМІ, відновив роботу у 2017 році.

«Стирол» виробляв аміак, карбамід, аміачну селітру, полістирол, неорганічні солі, органічні смоли.

Українські ЗМІ повідомляли, що аміакопровід на «Стиролі» давно зачищений, там немає виробництва, завод використовують під склади.

У той же час небезпеку становить «Горлівський казенний хімічний завод», що поруч із «Стиролом». На заводі зберігається тротил, також, за словами джерела, на бетонних ложементах стоять бочки з тисячами тонн відходів хімічного військового виробництва – в СРСР на заводі виробляли тротил, паливо для ракет, фенолформальдегідні та епоксидні смоли, сірчану та інші кислоти, тосол для автомашин, лаки та фарби, «Білизну» та іншу побутову хімію.

До слова, в тимчасово окупованому Мелітополі зафіксовано гучний вибух: горіла будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти.

Зазначимо, що в тимчасово окупованому Мелітополі продовжують діяти сили спротиву. Раніше вночі невідомі підірвали штаб «Єдиної Росії».