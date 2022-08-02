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У Миколаєві пролунали вибухи та спалахнула пожежа

Альона Боженко
Сьогодні, 22:52 glavcom.ua
У Миколаєві пролунали вибухи та спалахнула пожежа
Рашисти вкотре обстріляли Миколаїв
фото: ДСНС

У місті з'явилися перебої з електропостачанням

В Миколаєві після потужних вибухів близько 21:00 в одному з районів міста почалась пожежа. Про це повідомив мера міста Олександр Сєнкевич.

Деталей мер не повідомляє, однак зазначив, що у місті з'явилися перебої з електрикою.

«Після потужних вибухів близько дев’ятої вечора в одному з районів міста почалась пожежа. Також є перебої зі світлом», – написав мер.

Він закликав містян не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях. У кого немає можливості спуститися у сховище хоча б перебувати якомога далі від вікон, за двома стінами.

Нагадаємо, 2 серпня під час повітряної тривоги окупанти поцілили ракетою по зенітно-ракетному комплексі на Львівщині. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на території військового об’єкта сталося два вибухи. Масштаби руйнувань ще встановлюють.

Разом з тим українські захисники збили сім із восьми ворожих ракет. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил.

До слова, триває 160-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У напрямку Відродження – Кодема та Донецьк – Піски окремі підрозділи ворога мають частковий успіх. 

Теги: пожежа вибух Миколаїв

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