Міноборони Білорусі підтвердило пожежу на військовому аеродромі

В ніч на 11 серпня пролунали вибухи на аеродромі «Зябрівка»

Білорусь заявляє, що постраждалих внаслідок вибухів немає

Нічні «хлопки» на території аеропорту «Зябрівка» Білорусь пояснює віськовими навчаннями. Про це заявило міноборони країни.

«У зв'язку з зверненнями, що надходять до міністерства оборони, про спалахи на ділянці місцевості Зябрівка Гомельської області, повідомляємо, що 10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її займання», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежу загасили. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у Білорусі в ніч на 11 серпня місцеві чули звуки вибухів і бачили спалахи на аеродромі «Зябрівка». Військовий об'єкт розташований у Гомельській області.

Зазначимо, що у липні Білорусь віддала аеродром «Зябрівка» під контроль Росії. Це звідти летіли ракети по Україні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

До слова, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.