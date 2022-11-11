Понад 50 снарядів з «Градів» та важкої артилерії»: окупанти обстріляли Нікопольщину

Люди під час обстрілів не постраждали, але пошкоджене житло

Сьогодні вночі, 11 листопада, росіяни обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області, випустивши по ньому сумарно понад 50 снарядів з «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Окупанти усю ніч тероризували Нікопольщину. Під обстрілами три громади – Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських «Градів» та важкої артилерії», – зазначив Резніченко.

Люди під час обстрілів не постраждали, але пошкоджене житло. Також окупанти пошкодили коледж у Нікополі. Деталі атак уточнюються.

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«У решті районів ніч з сиренами, та без ворожих ударів. І на цю хвилину спокійно», – додав Резніченко.

Нагадаємо, триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають.