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    Попався на «гарячому»: прокурора «взяли» під час отримання хабаря (фото)

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    Прокурор вимагав гроші у фермера - Попався на «гарячому»: прокурора «взяли» під час отримання хабаря (фото)
    Прокурор вимагав гроші у фермера
    Фото з відкритих джерел

    Посадовця затримали в службовому кабінеті

    Служба безпеки України викрила на хабарі керівника одного з відділів Краматорської окружної прокуратури Донецької області, який вимагав гроші з місцевого фермера за закриття кримінального провадження щодо самовільного захоплення земельної ділянки. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    «Оперативники спецслужби встановили, що прокурор оцінив у 50 тис. грн закриття справи та не притягнення фермера до кримінальної відповідальності за самовільне захоплення земельної ділянки. За цю суму посадовець також обіцяв у подальшому не створювати перешкод фермеру у веденні підприємницької діяльності», – йдеться у повідомленні.

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    Попався на «гарячому»: прокурора «взяли» під час отримання хабаря (фото)
    Попався на «гарячому»: прокурора «взяли» під час отримання хабаря (фото)
    Попався на «гарячому»: прокурора «взяли» під час отримання хабаря (фото)
    Попався на «гарячому»: прокурора «взяли» під час отримання хабаря (фото)

    Правоохоронці затримали прокурора «на гарячому» – в службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабаря.

    У межах розпочатого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо затримання зловмисника.

    Нагадаємо, Служба безпеки України затримала «кримінального авторитета» з Росії, відомого під прізвиськом Рома Попенок.

    До слова, СБУ затримала «авторитета», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг.

    Теги: прокуратура СБУ хабар
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    Попався на «гарячому»: прокурора «взяли» під час отримання хабаря (фото)