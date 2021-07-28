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    Справа про мільйонний хабар: чиновнику Міноборони не змогли обрати запобіжний захід

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    Зображення: agravery.com - Справа про мільйонний хабар: чиновнику Міноборони не змогли обрати запобіжний захід
    Зображення: agravery.com

    Слухання справи перенесли на 30 липня і 2 серпня

    Начальнику Південного управління капітального будівництва Міністерства оборони Василю Ракулу і його спільнику, ексдетективу НАБУ Роману Ковтуну Печерський суд не зміг обрати запобіжний захід. Чиновник Міноборони не з'явився на засідання.

    Як повідомляє УСИ Online, причина його неявки невідома. А колишній НАБУвець не прийшов до суду через хворобу. Слухання справи перенесли на 30 липня і 2 серпня.

    Нагадаємо, глава Південного управління капбудівництва Міноборони Василь Ракул і колишній детектив НАБУ Роман Ковтун намагалися отримати хабар від забудовника в розмірі 1 млн доларів США. За це вони обіцяли будівельній компанії позитивно вирішити питання на конкурсі з будівництва житла для військовослужбовців в Одесі.

    За даними Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, під час обшуків у підозрюваних вилучили документи, в яких заздалегідь було визначено переможця. Затриманим інкримінують підготовку до вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Обом фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Передбачене покарання – позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

    За словами нардепки Соломії Бобровської, Управління капітального будівництва Міноборони було розформовано, тому що за цим відомством тягнуться десятки кримінальних справ, які лежать мертвим вантажем у правоохоронних органах всіх рівнів, відзначає в Facebook Київ Оперативний.

    «Те, що розкрили хабар на мільйон доларів, це великий показник. Але за таких сум не може бути такого, що люди не з'явилися в суд і їм не винесли запобіжний захід. Тут мало бути покарання автоматичне і без альтернативи внесення застави», – зазначила депутатка Верховної Ради

    Нагадаємо, що це не перше кримінальне провадження, у якому проходить Василь Ракул. У 2019 році він збанкрутував підприємство Міноборони – Одеський завод будівельних матеріалів. Водночас він незаконно взяв кредит у розмірі 20 млн гривень під заставу основних фондів заводу. Гроші надала компанія ТОВ «СК «Інтехбуд», оформлена на жительку «ЛНР» Галину Кучерінову.

    Потім він вивів гроші і майно підприємства через дві фірми: ТОВ «Вінтер Ленд» і ТОВ «Ренус Трейд». Компанії зареєстровані на Сергія Кисіля й Ігоря Гаркавченка. Згідно з документами, вони також проживають в «ЛНР». Обидві фірми зараз перебувають у процесі ліквідації. Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження стосовно голови ліквідаційної комісії Василя Ракула. Одне – про зловживання владою і службовим становищем. Воно стосується незаконного кредиту і розтрати грошей на закупівлі. Друге – про присвоєння майна Міноборони.

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    Теги: ЛНР НАБУ Міноборони хабар
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    Справа про мільйонний хабар: чиновнику Міноборони не змогли обрати запобіжний захід