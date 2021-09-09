В Україні американець отримав великий штраф за хабар прикордоннику

Іноземець підписав угоду про визнання винуватості

Бориспільський міськрайонний суд Київської області визнав винним громадянина США у наданні неправомірної вигоди та призначив 17 тис. грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 2 вересня.

30 серпня американець проходив паспортний контроль на в`їзд у пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль». При цьому іноземець відмовився встановити та активувати мобільний додаток електронного сервісу «Вдома», відповідно до карантинних вимог, пов’язаних з Covid-19. Після чого йому відмовили в перетині державного кордону України.

Того ж дня обвинувачений спробував це питання «врегулювати» за хабар. Саму ж пропозицію він озвучив начальнику четвертого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Бориспіль-1». А через кілька годин передав $200 цьому ж посадовцю за позитивний перегляд рішення з надання пропуску на територію України.

Американець уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. У ній сказано, що обвинувачений повністю та беззастережно визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення. Також сторони визначили покарання у вигляді штрафу 17 тис. грн.

У суді обвинувачений та прокурор наполягали на затвердженні угоди про визнання винуватості. Суд затвердив угоду та наголосив: до набрання вироком законної сили до обвинуваченого застосовується запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з обов`язком з`являтися до суду на вимогу та дозволом виїзду за межі України.

Речові докази $200 суд конфіскував у дохід держави.

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