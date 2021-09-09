  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україні американець отримав великий штраф за хабар прикордоннику

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Суд конфіскував&nbsp;$200 у дохід держави, які були речовим доказом. - В Україні американець отримав великий штраф за хабар прикордоннику

    Суд конфіскував $200 у дохід держави, які були речовим доказом.

    Фото з відкритих джерел

    Іноземець підписав угоду про визнання винуватості

    Бориспільський міськрайонний суд Київської області визнав винним громадянина США у наданні неправомірної вигоди та призначив 17 тис. грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 2 вересня.

    30 серпня американець проходив паспортний контроль на в`їзд у пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль». При цьому іноземець відмовився встановити та активувати мобільний додаток електронного сервісу «Вдома», відповідно до карантинних вимог, пов’язаних з Covid-19. Після чого йому відмовили в перетині державного кордону України.

    Того ж дня обвинувачений спробував це питання «врегулювати» за хабар. Саму ж пропозицію він озвучив начальнику четвертого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Бориспіль-1». А через кілька годин передав $200 цьому ж посадовцю за позитивний перегляд рішення з надання пропуску на територію України.

    Американець уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. У ній сказано, що обвинувачений повністю та беззастережно визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення. Також сторони визначили покарання у вигляді штрафу 17 тис. грн.

    У суді обвинувачений та прокурор наполягали на затвердженні угоди про визнання винуватості. Суд затвердив угоду та наголосив: до набрання вироком законної сили до обвинуваченого застосовується запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з обов`язком з`являтися до суду на вимогу та дозволом виїзду за межі України.

    Речові докази $200 суд конфіскував у дохід держави.

    Читайте також:
    Теги: прикордонники кримінал хабар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні американець отримав великий штраф за хабар прикордоннику