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    СБУ затримала «авторитета», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг

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    Понад десятиліття Кривий Ріг тероризувала відома у місті банда&nbsp; - СБУ затримала «авторитета», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг
    Понад десятиліття Кривий Ріг тероризувала відома у місті банда 
    Фото: СБУ

    Криворізьку банду очолював кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий як «смотрящій» за містом

    Служба безпеки провела масштабну спецоперацію із викриття одного з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    «Структура в основному складалася з місцевих, яких неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів. Мала чітку ієрархію і сувору внутрішню дисципліну. Вирізнялася особливою жорстокістю методів силового «впливу», – йдеться у повідомленні.

    Очолював угрупування кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як «смотрящій» за містом.

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    СБУ затримала «авторитета», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг
    СБУ затримала «авторитета», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг
    СБУ затримала «авторитета», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг
    СБУ затримала «авторитета», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг
    СБУ затримала «авторитета», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг
    СБУ затримала «авторитета», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг
    СБУ затримала «авторитета», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг
    СБУ затримала «авторитета», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг

    За попередніми даними слідства, зловмисники «спеціалізувалися» на «кришуванні» бізнесу, збиранні «общака» і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови «боржників» сплачувати за «зобов’язаннями», до них застосовувалася тактика залякувань. Погрози фізичної розправи і нанесення шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно.

    Правоохоронці затримали ватажка і чотирьох активних членів злочинного угруповання під час отримання чергового «траншу» неіснуючого боргу. 30 тисяч доларів США передав зловмисникам один з місцевих бізнесменів в обмін на власний спокій.

    У ході обшуків за місцем мешкання зловмисників вилучено великі суми грошей, ймовірно отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, у тому числі РФ.

    У межах кримінального провадження чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

    Наразі перевіряється інформація щодо причетності до діяльності угруповання представників силових структур та органів влади.

    Теги: банда СБУ кримінал Кривий Ріг поліція
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    СБУ затримала «авторитета», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг