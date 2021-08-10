СБУ затримала «авторитета», який понад 10 років тероризував Кривий Ріг
Криворізьку банду очолював кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий як «смотрящій» за містом
Служба безпеки провела масштабну спецоперацію із викриття одного з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Структура в основному складалася з місцевих, яких неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів. Мала чітку ієрархію і сувору внутрішню дисципліну. Вирізнялася особливою жорстокістю методів силового «впливу», – йдеться у повідомленні.
Очолював угрупування кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як «смотрящій» за містом.
За попередніми даними слідства, зловмисники «спеціалізувалися» на «кришуванні» бізнесу, збиранні «общака» і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови «боржників» сплачувати за «зобов’язаннями», до них застосовувалася тактика залякувань. Погрози фізичної розправи і нанесення шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно.
Правоохоронці затримали ватажка і чотирьох активних членів злочинного угруповання під час отримання чергового «траншу» неіснуючого боргу. 30 тисяч доларів США передав зловмисникам один з місцевих бізнесменів в обмін на власний спокій.
У ході обшуків за місцем мешкання зловмисників вилучено великі суми грошей, ймовірно отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, у тому числі РФ.
У межах кримінального провадження чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Наразі перевіряється інформація щодо причетності до діяльності угруповання представників силових структур та органів влади.