Суддю з Броварів, засуджену на шість років за хабар, відправили у відставку

Суддю Ганну Білик детективи затримали влітку 2017 року у приміщенні її службового кабінету

У червні Вищий антикорупційний суд визнав Білик винною у хабарництві

Сьогодні, 7 вересня, Вища рада правосуддя на своєму засіданні звільнила з посади суддю Броварського міськрайонного суду Київської області Ганну Білик. Про це повідомляється на сторінці ВРП.

Як зазначається, рішення ухвалене у зв’язку із досягненням нею 65-річного віку, поданням заяви про відставку та наявністю стажу роботи на посаді судді понад 20 років.

Вирок поки що не набрав законної сили.

ВРП заявила, що відповідно до статті 145 закону України «Про судоустрій і статус суддів» відставка судді, яка надає право на вихідну допомогу в розмірі 3 місячних суддівських винагород та велику пенсію, припиняється в разі набрання законної сили обвинувальним вироком за вчинення умисного злочину.

Нагадаємо, у червні Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок судді Броварського міськрайонного суду Київської області Ганні Білик за хабар у тисячу євро. За вироком суду їй призначене покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією автомобіля та земельної ділянки в Броварах та позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя, строком на 3 роки.