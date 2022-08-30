Рашисти ударили по центру Харкова: перші подробиці

Наразі відомо про чотирьох загиблих

Сьогодні, 30 серпня, рашисти знову обстріляли з артилерії центр Харкова. Попередньо відомо про вісім «прильотів», повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Загарбники накрили велику площу артилерії.

«Артилерійський обстріл центральної частини міста. Попередньо вісім прильотів. Достатньо великий квадрат. Поки знаємо про пожежу в одному із найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло іще до одного місця відпочинку – вибиті вікна в навколишніх будинках», - написав Терехов.

Інформація про постраждалих і постраждалих уточнюється.

Згодом голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про четверо загиблих внаслідок обстрілу. «Внаслідок обстрілу центральної частини Харкова загинуло щонайменше чотири людини, щечетверо поранені. Інформація уточнюється», – зазначив він.

Нагадаємо, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

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