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Розвідка розкрила деталі обстрілу Енергодара

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка розкрила деталі обстрілу Енергодара
Над Енергодаром кружляють гелікоптери
Фото: Associated Press

Над містом «працювала» група російських ударних вертольотів К-52

Сьогодні, 1 вересня, над Енергодаром «працювала» група російських ударних вертольотів К-52 («Алігатор»), які завдавали ударів по житлових кварталах. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У розвідці нагадали, що зранку 1 вересня Енергодар, місто-супутник Запорізької атомної електростанції, піддався обстрілам з боку окупаційних військ.

«Над містом «працювала» група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах. Було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів. Сьогодні на ЗАЕС має розпочатись місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі. Ранкові обстріли є частиною плану провокування Місії, направленого на створення потрібної Кремлю картинки. Вочевидь, окупанти традиційно спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів», – наголосили в розвідці.

Нагадаємо, унаслідок мінометного обстрілу російськими військами майданчика Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.  Як повідомлялося, рашисти, які обстрілюють зранку 1 вересня окупований Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію ( над містом кружляють гелікоптери).

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Теги: війна Запоріжжя АЕС розвідка Енергодар

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