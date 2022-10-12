Посли ЄС погодили створення тренувальної місії для ЗСУ

У понеділок міністри закордонних справ ЄС мають дати «зелене світло», щоб запустити місію

Для українських військових створять тренувальну місію. Таке рішення погодили посли Європейського союзу, передає кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

Зазначається, що місія з військової підтримки ЄС для України буде мати штаб-квартири у Німеччині й Польщі.

«У понеділок міністри закордонних справ ЄС мають дати «зелене світло» і вона має запуститися якнайшвидше», – написав Джозвяк.

Раніше повідомлялося, що разом із нашими союзниками у Сполученому Королівстві солдати Збройних Cил Канади проводять підготовку українських новобранців щодо індивідуальних і колективних військових навичок, які необхідні для захисту України від російської агресії.

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.