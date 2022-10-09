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Канада відновила українську тренувальну місію у Британії. Генштаб показав фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Канада відновила українську тренувальну місію у Британії. Генштаб показав фото
Сили Оборони України проходять навчання у Великій Британії
фото: Генштаб

Канадські військові у захваті, як швидко навчаються українські воїни

Разом із нашими союзниками у Сполученому Королівстві солдати Збройних Cил Канади проводять підготовку українських новобранців щодо індивідуальних і колективних військових навичок, які необхідні для захисту України від російської агресії. Фото з тренувань опублікував Генштаб ЗСУ.

«Для нас неймовірна честь відновити навчання Сил Оборони України. Наші тренувальні групи складаються з висококваліфікованих, мотивованих і професійних військовослужбовців, які віддані цій місії. Ми забезпечуємо життєво важливу підготовку, яка служить для зміцнення можливостей, сили та боєготовності вже перевірених і сповнених рішучості Сил Оборони України», – повідомив прапорщик Корі Озеркевич, сержант-майор навчальної операції Unifier-UK.

Оскільки війна в Україні триває, західні союзники доклали конкретних зусиль, щоб допомогти Україні, надавши безпечне місце розташування, а також кваліфікований військовий персонал для навчання Сил Оборони України.

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За словами капрала Джастіна Коула, солдата 3-го батальйону Канадської легкої піхоти принцеси Патриції Збройних Сил Канади (3 PPCLI), українська місія є і просвітницькою. «Це чудовий досвід, який справді дає змогу зрозуміти всю серйозність ситуації в Україні», – сказав військовий. «Новобранці постійно хочуть вчитися та вдосконалювати навички, яким ми їх навчаємо. Дні довгі, але корисні, і я пишаюся тим, що беру участь у цій місії».

Капрал Олександр Кемпбелл, солдат піхоти також із 3-го батальйону Канадської легкої піхоти принцеси Патриції Збройних Сил Канади, розповів про те, наскільки корисною є робота з українцями. «Ми працюємо з українськими новобранцями, щоб досягти найкращих результатів за короткий час, який у нас є», – сказав він. «Це позитивний досвід навчання, і я постійно в захваті від того, як швидко вони вчаться і як постійно повторюють вправи, щоб запам’ятати».

12 серпня загін військовослужбовців Збройних Cил Канади (CAF), переважно зі складу 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії, що базується в Едмонтоні, прибув до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії для відновлення підготовки Сил Оборони України в рамках навчальної операції Unifier-UK.

30 червня Міністерство оборони Великої Британії звернулося з проханням про міжнародну підтримку у своїй широкомасштабній ініціативі щодо навчання новобранців Сил Оборони України у Сполученому Королівстві. У відповідь Канада направила значний загін кваліфікованих військовослужбовців до Англії на підтримку цього починання.

Як раніше повідомлялося, Іспанія долучить свою армію до процесу навчання українських військових. Також у липні Борис Джонсон відвідав українських військових, які тренуються у Великій Британії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські військові опанували понад 300 стандартів НАТО. 

Теги: Велика Британія солдат робота навчання міністр Канада Іспанія Генштаб війна

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