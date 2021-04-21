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    Британія та Україна домовилися про розширення військової навчально-тренувальної операції

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    Британія та Україна домовилися про розширення військової навчально-тренувальної операції - Британія та Україна домовилися про розширення військової навчально-тренувальної операції
    Британія та Україна домовилися про розширення військової навчально-тренувальної операції

    В рамках двостороннього військового співробітництва військовослужбовцями Збройних сил Великої Британії було підготовлено більше 20 тисяч військовослужбовців ЗСУ

    Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак в ході візиту до Великобританії обговорював розвиток військового співробітництва між країнами. Зокрема, було досягнуто домовленостей про розширення навчально-тренувальної операції ORBITAL. Про це повідомляє прес-центр генштабу ЗСУ.

    Сторони підписали відповідну технічну угоду. Це створює додаткові можливості підготовки Військово-морських сил (ВМС), Сухопутних військ, Повітряних сил та Сил спеціальних операцій.

    Також повідомляється, що в рамках двостороннього військового співробітництва військовослужбовцями Збройних сил Великої Британії було підготовлено більше 20 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

    «Британська сторона також очолює ініціативу підготовки Військово-Морських Сил Збройних Сил України та підтримує оборонну реформу в Україні», – зазначив Начальник штабу оборони Великої Британії.

    Раніше в Міноборони Британії заявляли, що зацікавлені в тому, щоб ділитися з Україною військовими технологіями, досвідом і бути партнером.

    Теги: ЗСУ Міноборони Україна ВМС Руслан Хомчак
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