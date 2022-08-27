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Посольство США радить американцям не їхати в Україну на Рош га-Шана

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Посольство США радить американцям не їхати в Україну на Рош га-Шана

Посольство США в Україні радить американцям не їхати в Україну на святкування Рош га-Шана.  Про це йдеться у зверненні дипустанови до громадян США.

У ньому посольство нагадало, що Україна має четверту категорію рекомендацій щодо подорожей: «Не подорожуйте». Також зазначається, що посольство призупинило надання консульських послуг в Україні після початку вторгнення рф у лютому.

Крім того, американське представництво рекомендує громадянам, які перебувають в Україні, виїжджати, уважно стежити за повідомленнями уряду та ЗМІ щодо змін умов безпеки, а також нагадує про можливість атак, злочинів та заворушень.

«Безпекова ситуація по всій Україні дуже нестабільна. Громадяни США повинні залишатися пильними та вживати відповідних заходів для підвищення обізнаності щодо безпеки», - наголошує посольство.

Як повідомлялося, паломникам-хасидам радять утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана. Рішення прийнято спільно правоохоронними структурами Ізраїлю та відповідними органами української влади.

Свято Рош га-Шана у 2022 році відзначатимуть з 25 по 27 вересня.

У рамках підготовки до майбутнього свята Рош га-Шана в Умані розпочали реставрацію внутрішнього вигляду меморіального комплексу раббі Нахмана.

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