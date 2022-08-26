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Окупанти переносять «референдум» на загарбаних територіях: що це означає 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти переносять «референдум» на загарбаних територіях: що це означає 
Фейкове голосування мало відбутися 11 вересня 
фото з відкритих джерел

Рашисти буцімто дбають про людей, та насправді зіткнулися зі спротивом

Загарбники оголосили, що так звані «референдуми» на тимчасово окупованих територіях мають пройти одночасно. Про це оголосив так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації регіону» Кирило Стремоусов. Гауляйтер сказав, що «референдум» має проводитися не окремо на Херсонщині, а одразу у всіх окупованих регіонах одночасно.

«Взагалі, ми хочемо, щоб люди самі були готові до проведення референдуму. Я не ухвалюю рішення щодо дати. Ми хочемо, щоб люди самі заявили та запропонували публічно свою дату, а не так, щоб рішення було ухвалено на рівні військово-цивільної адміністрації чи російської влади», – резюмував зрадник.

Окупанти переносять «референдум» на загарбаних територіях: що це означає  фото 1

Тобто рашисти зрозуміли, що до «референдуму» не готове місцеве населення. Люди не хочуть до Росії, тож вороги думають, що мають зачекати, поки затероризоване населення і самі запропонують дату.  

Раніше колаборанти планували провести «референдум», одночасно із єдиною датою голосування в РФ – 11 вересня. Але до цієї події залишилося лише 16 днів, якщо завтра оголосити «референдум», то це буде настільки пізно, що вдати, що все пройшло легітимно вже не вийде. Не говорячи вже про організаційну здатність взагалі його провести. До речі, згідно з російським законодавством, референдум проводиться не раніше, ніж через 60 днів після його оголошення. 

Нагадаємо, попри всі потуги окупантів в короткостроковій перспективі провести псевдореферендум на Луганщині, найближчим часом цього феєричного беззаконня не відбудеться, говорив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Як відомо, США дізналися, коли окупанти можуть влаштувати «референдуми» в Україні.

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Теги: референдум

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