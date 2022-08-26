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У Бердянську невідомі підірвали авто заступника начальника «ДАІ» (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Бердянську невідомі підірвали авто заступника начальника «ДАІ» (фото)
Інцидент стався біля оздоровчого центру «Криворізький гірник»
фото: Бердянськ. Офіційно

Постраждалий доставлений в міську клінічну лікарню з осколковими поранення

В окупованому Бердянську Запорізької області невідомі намагалися підірвати заступника начальника так званої «Державної автоінспекції». Про це повідомляє Telegram окупаційної «мерії».

Зазначається, що інцидент стався біля оздоровчого центру «Криворізький гірник». За попередніми даними, постраждав заступник начальника «ДАІ» Олександр Колесніков.

«Він доставлений в міську клінічну лікарню з осколковими поранення, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу. Деталі події уточнюються», – додали в окупаційній адміністрації.

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Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що Колесніков ще рік тому був звичайним патрульним у поліції Бердянська.

Як повідомлялося, на Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка. Також, у Курській області невідомі підірвали частину залізниці. Нагадаємо, на початку серпня невідомі підірвали автомобіль колаборанта, якого окупанти призначили так званим «начальником МРЕО».

Теги: Запоріжжя вибух окупація війна Бердянськ

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