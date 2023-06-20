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Чому «Шахеди» вночі долетіли до Львова: пояснення Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому «Шахеди» вночі долетіли до Львова: пояснення Повітряних сил
Близько 5:00 ранку Львів атакували три ворожі безпілотники типу «Шахед»
фото ілюстративне

Через дефіцит ЗРК Україна змушена використовувати проти повітряних цілей винищувальну авіацію та мобільні вогневі групи

Дрони-камікадзе Shahed-136 долетіли до Львова і вразили об'єкт критичної інфраструктури міста через те, що у Сил оборони значний дефіцит засобів протиповітряної оборони, щоб покрити таку велику територію. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

«Покрити всі напрямки тими зенітно-ракетними комплексами великого та середнього радіуса дії, які у нас є, не є можливим. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м'яко кажучи», – розповів він.

Ігнат наголосив, що зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) насамперед розміщені там, де це найбільше потрібно для оборони держави:

  • у великих містах;
  • біля великих інфраструктурних об'єктів, зокрема атомної енергетики;
  • на лінії фронту.

Через дефіцит ЗРК Україна змушена використовувати проти повітряних цілей винищувальну авіацію та мобільні вогневі групи.

При цьому, речник додав, що літаки 1970-х років виробництва неспроможні ефективно знищувати «Шахеди»: «Льотчики здатні та роблять все можливе, є якийсь результат, але цього недостатньо, тому що техніка застаріла; не бачить радар, не можна тим озброєнням ефективно їх знищувати».

Крім того, зазначив спікер ПС ЗСУ, розставити тисячі мобільних груп із кулеметами «на кожному клаптику землі» нереально. Також дрони часто летять над річищами річок, низько, різними маршрутами.

«Робимо все можливе, але потрібні F-16, без варіантів», – підсумував представник Повітряних сил.

Нагадаємо, близько 5:00 ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу «Шахед». Поцілили у критично важливий об’єкт. Було три влучання. Жертв чи постраждалих немає.

Теги: Львів війна безпілотник

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