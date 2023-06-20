У Львові та області пролунали вибухи (оновлено)

Жителям «почервонілих» регіонів слід негайно перейти в укриття

У ніч проти 20 червня повітряна тривога була оголошена на території Львівської області. Незабаром на Львівщині пролунала низка вибухів. За попередньою інформацією, це - робота ППО.

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«Львівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!», - попередили у Повітряних Силах ЗСУ.

«Ви ж самі все добре чуєте. У Львові та області - вибухи. Залишайтеся в укритті або хоча б в коридорі. Це - важливо!», - підкреслив Львівський міський голова Андрій Садовий.

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У Львівській ОВА зазначають, що в області загроза ще триває.

«Зберігайте інформаційну тишу! Не допомагайте окупанту!» - йдеться у повідомленні.

Попередньо у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби. Про це повідомила Львівська ОВА.

«Якщо ви на Львівщині й не можете потрапити в укриття, бо воно зачинене, телефонуйте на гарячу лінію області за номером 112. Будемо з‘ясовувати кожен випадок», - підкреслив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Раніше повідомлялося, що у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги, працює ППО. Влада попередила жителів столиці про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Також у Токмаку (Запорізька область), тимчасово підконтрольному російським окупантам, пролунала серія вибухів. Прилетіло 6 разів поспіль в стороні Молочанська, на околицях Токмака. Також у мережі повідомляється про ймовірну детонацію.