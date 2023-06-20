Окупанти вночі втричі влучили по Львову. Пошкоджено важливий об'єкт

Жертв чи постраждалих немає

Близько 5:00 ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу «Шахед». Поцілили у критично важливий об’єкт. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

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«Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Була пожежа», – йдеться в повідомленні.

Жертв чи постраждалих немає.

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«Дякую за роботу нашим захисникам протиповітряної оборони. Якби не вони, масштаби біди були б значно більші. Дякую фахівцям ДСНС, які працювали над ліквідацією загоряння. Вкотре нагадую усім власникам та балансоутримувачам, що під час небезпеки укриття мають бути відчинені і в належному стані. За час тривоги отримали низку скарг від жителів області. Будемо реагувати», – зазначив Козицький.

Також голова ОВА закликав звертатися на гарячу лінію області за номером 112, у випадку, якщо укритття зачинені або непридатні.

Раніше повідомлялося, що через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут. Трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку.

Крім цього на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік.

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Також під час тривоги вибухи лунали і в Києві.

Крім того, окупанти цієї ночі завдали удару по Запоріжжю та передмістям, цілями стали комунікації, сільськогосподарська техніка, а також популярне місце відпочинку.