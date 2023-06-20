Атака на Запоріжжя: з’явилися відео наслідків нічного обстрілу

На кадрах можна побачити велику воронку від прильоту поруч із технікою олійниці

Унаслідок російського обстрілу постраждала місцева олійниця

20 червня окупанти завдали удари по сільському та фермерському господарству в передмісті Запоріжжя. Стало відомо, що одне із підприємств, що постраждало – це місцева олійниця. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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У мережі з'явилися кадри з наслідками рашистських ударів по передмістю Запоріжжя. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, під удар окупантів потрапила місцева олійниця. За даними місцевих ЗМІ, підприємство розташоване недалеко від міста.

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На кадрах можна побачити, що внаслідок ворожого удару на підприємстві повибивало вікна. Також є велика воронка від прильоту поруч із технікою олійниці.

Нагадаємо, що в ніч проти 20 червня російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя. Пошкоджене майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства.

Окупанти здійснили 72 обстріли по цивільних об'єктах та комунікаціях в 19 містах і селах: ракетами вдарили по Запоріжжю та Розумівці, авіацією по Оріхову та Преображенці, атакували з БПЛА Магдалинівку, з РСЗВ вдарили по Гуляйполю, Левадному, Лобковому, 65 ударів з артилерії прийшлося по Гуляйполю, Новодарівці, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новоданилівці та іншим прифронтовим селам.

В Оріхові мінно-вибухові травми отримав 54-річний чоловік.