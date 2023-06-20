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Атака на Запоріжжя: з’явилися відео наслідків нічного обстрілу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Атака на Запоріжжя: з’явилися відео наслідків нічного обстрілу
На кадрах можна побачити велику воронку від прильоту поруч із технікою олійниці
скріншот з відео

Унаслідок російського обстрілу постраждала місцева олійниця

20 червня окупанти завдали удари по сільському та фермерському господарству в передмісті Запоріжжя. Стало відомо, що одне із підприємств, що постраждало – це місцева олійниця. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У мережі з'явилися кадри з наслідками рашистських ударів по передмістю Запоріжжя. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, під удар окупантів потрапила місцева олійниця. За даними місцевих ЗМІ, підприємство розташоване недалеко від міста.

На кадрах можна побачити, що внаслідок ворожого удару на підприємстві повибивало вікна. Також є велика воронка від прильоту поруч із технікою олійниці.

Нагадаємо, що в ніч проти 20 червня російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя. Пошкоджене майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства. 

Окупанти здійснили 72 обстріли по цивільних об'єктах та комунікаціях в 19 містах і селах: ракетами вдарили по Запоріжжю та Розумівці, авіацією по Оріхову та Преображенці, атакували з БПЛА Магдалинівку, з РСЗВ вдарили по Гуляйполю, Левадному, Лобковому, 65 ударів з артилерії прийшлося по Гуляйполю, Новодарівці, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новоданилівці та іншим прифронтовим селам.

В Оріхові мінно-вибухові травми отримав 54-річний чоловік.

Теги: Запоріжжя окупанти обстріл

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