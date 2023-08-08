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Повітряні сили попередили про загрозу ракетної атаки для низки областей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили попередили про загрозу ракетної атаки для низки областей
РФ знову тероризує Україну ракетами
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» регіонів слід перебувати в укриттях

У низці областей України оголошена повітряна тривога. Ворог може застосувати балістичне озброєння. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття», – закликали військові.

Мапа тривог станом на момент публікації має такий вигляд:

Повітряні сили попередили про загрозу ракетної атаки для низки областей фото 1

Нагадаємо, завершився 530-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав два ракетні та 33 авіаційні удари, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: тривога російська ракета небезпека

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