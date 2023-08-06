Ворог вдарив ракетами по Харкову

Харків знову опинився під ракетним ударом

Ворог обстріляв місто з комплексу С-300

Зранку 6 серпня російські загарбники атакували Харків ракетами. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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«Харків під обстрілом російських окупантів. Закликаю всіх бути обережними», – написав він о 9:06.

Обстріл міста підтвердив і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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«До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях», – закликав він.

За його словами, росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо, ворог застосував для цього зенітно-ракетний комплекс С-300.

«Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила», – звітував Синєгубов.

Нагадаємо, триває 529-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби ворог завдав 20 ракетних ударів. 12 ракет «Калібр» було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил. Крім того, ворог завдав 62 авіаційні удари. Зокрема застосував чотири ударні дрони типу Shahed – усі було знищено. Також окупанти здійснили 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.