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На підступах до Києва працює ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
На підступах до Києва працює ППО
фото з відкритих джерел

У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників

У ніч на 3 серпня на підступах до Києва працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – повідомив начальник КМВА.

У ніч на 3 серпня в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих дронів у Київській області.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня Росія атакувала Київ ударними дронами Shahed. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були знищені. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За останніми даними, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

Зокрема, у Голосіївському районі частини дрона впали на дитячий майданчик.

Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань та пожеж. Інформація щодо потерпілих відсутня.

Теги: росія тривога вибух Київ

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