ЗСУ контрнаступають на двох напрямках: результати боїв

Протягом доби відбулось близько 28 бойових зіткнень

Триває 530-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось близько 28 бойових зіткнень.

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Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Михальчина Слобода, Хрінівка Чернігівської області; Басівка, Степок, Павлівка Сумської області та Уди, Охрімівка і Нескучне на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського на Луганщині. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Западне, Красне Перше, Петропавлівка, Куп’янськ Вузловий Харківської області.

Лиманський напрямок

Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

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Бахмутський напрямок

Ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Маркове та Часів Яр.

Авдіївський напрямок

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Невельське, Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Новокалинове, Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог завдав авіаційного удару в районі Одрадного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Комишуваха, Оріхів, П’ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

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Херсонський напрямок

Противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Ольгівка, Садове, Херсон та Кізомис Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та одну радіолокаційну станцію противника.