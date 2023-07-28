Удар по Дніпру: стало відомо про дев’ятьох постраждалих (фото)

Серед поранених є підлітки 14 та 17 років

Через ракетний удар по Дніпру травмовані вже дев’ятеро осіб, серед яких двоє підлітків. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Через ракетний удар по Дніпру на зараз вже дев’ять постраждалих. Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма», – доповів посадовець.

За його словами, такий же діагноз у двох 20-річних дівчат. Ще п’ятеро отримали рвані рани. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка.

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«Медики кажуть – всі задовільні. Лікуватимуться вдома», – додав Лукашук.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, окупанти поцілили у багатоповерхівку високоточною ракетою «Іскандер».

«Високоточні п*дараси втретє вистрілили «Іскандерами» в порожню будівлю СБУ, а заодно і в житловий будинок поруч. У якому, на щастя, не було мешканців, бо це була «друга черга» під продаж. Розвалили все навколо повністю. Загиблих немає», – сказав міський голова.

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Наслідки ракетного терору у Дніпрі фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі. Спочатку глава Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що за медичною допомогою звернулися троє осіб. Згодом стало відомо про п'ятьох постраждалих. Пізніше з'ясувалося, що від удару по Дніпру постраждала також неповнолітня дівчина.