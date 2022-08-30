ЗСУ ліквідували за день майже пів сотні рашистів

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47550 військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 30 серпня орієнтовно склали:

особового складу – близько 47550 (+450) осіб ліквідовано;

танків – 1954 (+7);

бойових броньованих машин – 4294 (+25);

артилерійських систем – 1079 (+19);

РСЗВ – 282 (+3);

засоби ППО – 151 (+2);

літаків – 234 (+0);

гелікоптерів – 204 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 847 (+3);

крилаті ракети – 196 (+0);

Кораблі / катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3217 (+29);

спеціальної техніки – 103 (+2).

Нагадаємо, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.