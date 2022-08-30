ЗСУ ліквідували за день майже пів сотні рашистів
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку
Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47550 військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 30 серпня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 47550 (+450) осіб ліквідовано;
- танків – 1954 (+7);
- бойових броньованих машин – 4294 (+25);
- артилерійських систем – 1079 (+19);
- РСЗВ – 282 (+3);
- засоби ППО – 151 (+2);
- літаків – 234 (+0);
- гелікоптерів – 204 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 847 (+3);
- крилаті ракети – 196 (+0);
- Кораблі / катери – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3217 (+29);
- спеціальної техніки – 103 (+2).
Нагадаємо, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.
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