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ЗСУ ліквідували за день майже пів сотні рашистів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували за день майже пів сотні рашистів
Загальні бойові втрати Росії на 30 серпня орієнтовно склали близько 47550 осіб
фото: Генштаб

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47550 військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 30 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 47550 (+450) осіб ліквідовано;
  • танків – 1954 (+7);
  • бойових броньованих машин – 4294 (+25);
  • артилерійських систем – 1079 (+19);
  • РСЗВ – 282 (+3);
  • засоби ППО – 151 (+2);
  • літаків – 234 (+0);
  • гелікоптерів – 204 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 847 (+3);
  • крилаті ракети – 196 (+0);
  • Кораблі / катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3217 (+29);
  • спеціальної техніки – 103 (+2).
ЗСУ ліквідували за день майже пів сотні рашистів фото 1

Нагадаємо, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

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Теги: ЗСУ війна Генштаб втрати

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