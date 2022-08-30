Як російський літак Су-25 допомагає ЗСУ: волонтери запустили креативний проєкт

Брелок зі збитого російського літака можна отримати в обмін на пожертву у $500 або $1000

Волонтери організації Wingsofhelp UA створюють брелоки із залишків російського літака Су-25, який був збитий на Київщині. На кошти з продажу закуповують дрони та тепловізори для української армії.

Брелоки виготовлені зі частини фюзеляжу літака, який збили ЗСУ під час наступу росіян на Київ. Збитий силами української протиповітряної оборони, він впав біля селища Бабинці неподалік від Бучі.

Під час створення брелоків майстри зберегли оригінальні кольори матеріалу та написи. Отримати сувенір можна, зробивши донат організації на суму від $500 для стандартної версії або від $1000 – для преміум-версії. На брелоках за $1000 є елементи зірки або номера літака.

«Повністю зберігши фарби на брелоках, ми намагаємося донести та поділитися енергетикою подій, що відбуваються в Україні, до багатьох куточків нашої планети. Ми хочемо, щоб наші предки через багато років після цієї війни пам’ятали і усвідомлювали, що від миру до війни дуже короткий шлях.

Ми віримо, що колись ці літаки та гелікоптери були побудовані для захисту світу, але зараз вони перетворилися на зброю для вбивства та знищення українського народу. І якщо в майбутньому наш брелок, як історичний сувенір, допоможе змінити рішення щодо будь-якої військової агресії на нашій планеті, то місію нашого проєкту вважатимемо виконаною», – зазначається на сайті проєкту.

Як розповів «Главкому» засновник проєкту Денис, він разом з групою знайомих волонтерів на початку повномасштабного вторгнення Росії купував та привозив уживані дрони з Європи за власні гроші та за донати.

«В мене є досвід – я організував швидко всю логістику. На якомусь етапі ми запитали у хлопців, яким давали дрони у армії, чи можуть знайти нам літак або гелікоптер. Тому що донатити перестали. Нам допомогли з цим – так і стартував проєкт», – розповів він.

Проєкт Wingsofhelp UA об'єднав групу людей зі сфери IT, які бажали допомогти армії. Вони зробили сайт, дизайн, рекламу та інше.

Станом на сьогодні група волонтерів уже зібрала приблизно $30 тис. На ці кошти уже закуповуються «пташки» для військових.

Волонтери також готові надати свої брелоки безкоштовно для благодійних аукціонів, які збирають кошти на потреби української армії в різних країнах. Зокрема, брелоки від волонтерів Wingsofhelp UA продавалися у рамках збору коштів на «Байрактар» у Польщі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що для допомоги українській армії Литва закупить 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate.

Також повідомлялося, що у червні фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на три безпілотники «Байрактар» і зібрав їх за кілька днів. Згодом компанія Baykar повідомила, що надасть безпілотники безкоштовно. 18 серпня стало відомо, що кошти, які фонд зібрав на купівлю безпілотників, підуть на купівлю супутника і доступу до бази даних компанії ICEYE.