ЗСУ повідомили про втрати окупантів під Херсоном

Окрім загарбників, захисники знищили майже 60 одиниць техніки

Збройні сили України повідомили, скільки російських загарбників і техніки знищено на Херсонському напрямку за минулу ніч. Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Напередодні за добу ми звітували про те, що мали показник вже понад 80 рашистів, які заспокоїлись назовсім. Протягом цієї ночі у нас майже той самий показник додається, а ще майже 60 одиниць техніки», – сказала вона.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.