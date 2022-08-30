Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ повідомили про втрати окупантів під Херсоном

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили про втрати окупантів під Херсоном
фото: Генштаб

Окрім загарбників, захисники знищили майже 60 одиниць техніки

Збройні сили України повідомили, скільки російських загарбників і техніки знищено на Херсонському напрямку за минулу ніч. Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Напередодні за добу ми звітували про те, що мали показник вже понад 80 рашистів, які заспокоїлись назовсім. Протягом цієї ночі у нас майже той самий показник додається, а ще   майже 60 одиниць техніки», – сказала вона.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Читайте також:

Теги: Херсонщина ЗСУ втрати

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Херсоні невідомі підірвали авто росіянина, якому окупанти дали посаду
У Херсоні невідомі підірвали авто росіянина, якому окупанти дали посаду
Сьогодні, 11:04
Колаборант злякався, що чого чекає доля Ковальова? 
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
Сьогодні, 11:52
В окупантів відповідь одна: буцімто «працює ППО» 
В окупованому Херсоні лунали потужні вибухи (відео) 
Сьогодні, 10:05

Події в Україні

Рашисти обстріляли житлові будинки на Донеччині: є загиблі (фото)
Рашисти обстріляли житлові будинки на Донеччині: є загиблі (фото)
Повітряні сили показали роботу винищувача Міг-29 і ракет Harm (відео)
Повітряні сили показали роботу винищувача Міг-29 і ракет Harm (відео)
Бавовна в окупованому Криму: в Севастополі знову «спрацювала ППО»
Бавовна в окупованому Криму: в Севастополі знову «спрацювала ППО»
ЗСУ повідомили про втрати окупантів під Херсоном
ЗСУ повідомили про втрати окупантів під Херсоном
СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі
СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі
Обстріл Харкова: окупанти поцілили в дитячий заклад, кількість загиблих зросла
Обстріл Харкова: окупанти поцілили в дитячий заклад, кількість загиблих зросла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців
206K
ЗСУ пішли в наступ на півдні України: усі подробиці
140K
Скільки триватиме війна в Україні. До чого готуються США?
56K
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня
46K
Наступ ЗСУ на півдні: Кім та Єрмак потролили окупантів
41K
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)

Новини

Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)
Сьогодні, 13:27
Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися
Сьогодні, 13:12
The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити окупантів витрачати ракети марно
Сьогодні, 12:21
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
Сьогодні, 11:52
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)
Сьогодні, 10:55
Вбивство полонених в Оленівці: якою зброєю скористалися рашисти 
Сьогодні, 09:28

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту