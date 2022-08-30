Окупанти пішли в наступ на Херсонщині і були розбиті – Генштаб

ЗСУ ведуть наступ на півдні України на трьох напрямках

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 30 серпня

Триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 30 серпня.

Волинський і Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Ободи, Нововасилівка та Миропільське Сумської області.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Прудянка, Дементіївка, Руська Лозова, Петрівка, Старий Салтів, Питомник, Соснівка та Великі Проходи. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.

Противник вів наступальний бій з метою покращення тактичного положення в районі населеного пункту Уди, після вогневого ураження нашими воїнами відійшов.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Дмитрівки, Бражківки, Долини та Богородичного.

Противник намагався вести повітряну розвідку БпЛА в районі Богородичного. Літальний апарат знищено українськими захисниками.

Підрозділи противника здійснили спробу ведення штурмових дій у напрямку Шнурків, успіху не мали, відійшли.

Донецький напрямок

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Званівки, Сіверська, Верхньокам’янського та Слов’янська. Завдали авіаударів біля Григорівки та Пришиба.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Соледара, Долини, Зайцевого та Білогорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Соледар та Кодема, а також ракетного удару біля Костянтинівки.

Окупанти вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч та відступили.

На Авдіївському напрямку продовжуються артилерійські обстріли у районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Авдіївка, Мар’їнка, Новоолександрівка, Водяне, Новомихайлівка та Тоненьке. Противник вів наступальні бої у напрямках Мар’їнки та Новомихайлівки, успіху не мав, відійшов. Вів розвідку у напрямку Опитного.

На Новопавлівському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали території біля Вугледару, Великої Новосілки, Пречистівки, Новополя та Зеленого Поля.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Новоданилівка, Гуляйпільське, Чарівне, Полтавка, Малі Щербаки, Залізничне, Новоіванівка та Дорожнянка. Завдав авіаційних ударів неподалік Новоданилівки, Новосілки, Кам’янського та Степового. Вів повітряну розвідку БпЛА в районах Оріхова, Гуляйполя та Новоандріївки.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Олександрівка, Степова Долина, Лимани, Благодатне, Мирне, Котляреве, Шевченкове, Новомиколаївка, Первомайське, Партизанське, Широке, Червона Долина, Червоний Яр, Мурахівка, Лозове, Трудолюбівка, Зеленодольськ, Ольгине та Добрянка. Завдав авіаційного удару біля Андріївки.

Противник вів наступальні бої у напрямку Потьомкиного, успіху не мав, відійшов.

Ворог задіяв розвідувальні БпЛА неподалік Давидового Броду, Снігурівки та Великого Артакового.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства. В готовності до застосування перебувають носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля.