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Пожежа на АЗС, масові руйнації: наслідки нічного удару по Нікополю (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пожежа на АЗС, масові руйнації: наслідки нічного удару по Нікополю (фото)
У Нікополі пошкоджені вісім багатоповерхових та приватних будинків
фото: Валентин Резніченко/Facebook

У результаті обстрілу в Нікополі постраждав чоловік

Російські окупанти всю ніч гатили по Нікопольському району Дніпропетровщини. Обстріляли три громади: Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Найбільше постраждав Нікополь. Там поранений 39-річний чоловік. Він у лікарні. Стан середньої тяжкості», – розповів очільник ОВА.

У місті пошкоджені вісім багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Вогнеборці полум’я уже приборкали.

Пожежа на АЗС, масові руйнації: наслідки нічного удару по Нікополю (фото) фото 1
Пожежа на АЗС, масові руйнації: наслідки нічного удару по Нікополю (фото) фото 2
Пожежа на АЗС, масові руйнації: наслідки нічного удару по Нікополю (фото) фото 3

У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч на 29 жовтня в Нікополі прогриміли вибухи. За інформацією пабліків, місто і Нікопольський район перебували під обстрілом РСЗВ з Південного берега Каховського водосховища.

Теги: Дніпропетровщина обстріл окупанти війна росія

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