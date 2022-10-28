Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські військові взяли під вогневий контроль важливу для окупантів трасу

Альона Боженко
glavcom.ua
Українські військові взяли під вогневий контроль важливу для окупантів трасу
Траса Сватове — Кремінна знаходиться під вогневим контролем ЗСУ
фото ілюстративне

За інформацією військових, на трасі продовжується бойова робота

Траса Сватове — Кремінна на Луганщині перебуває під вогневим контролем українських військових. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає «Суспільне».

«За останніми даними на цей час, ЗСУ взяли трасу під повний вогневий контроль і там продовжується бойова робота, про яку повідомлять пізніше», – зазначив Череватий.

Також про взяття про повернення контролю над трасою між містами Сватове й Кремінна, повідомляв і очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Можна сказати, що траса Сватове-Кремінна практично під контролем Збройних сил України», – заявив він.

За словами Гайдая, погана погода та зливи сповільнили контрнаступ наших бійців у регіоні упродовж останніх днів, однак просування все одно продовжується, хоч і невеликими темпами.

Голова обласної військової адміністрації не назвав нові звільнені від російських окупантів населені пункти Луганщини до офіційного повідомлення Генерального штабу ЗСУ, щоб запобігти посиленню обстрілів і не створити перешкод для подальшого наступу захисників.

Водночас, він додав, що місцевій владі можуть скоро дозволити показати матеріали з деокупованих сіл.

«Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми покажемо вже фото- та відеоматеріали, з дозволу Генштабу, безпосередньо з деокупованих територій. Ми в принципі готуємось до заходу на ці території, бо там залишилися люди. Їх не дуже багато, але вони є», – пояснив Гайдай.

Нагадаємо, триває 247 повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, концентрує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, при цьому не припиняючи наступальні операції на Бахмуті та Авдіївці іони. Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення та проводить повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни, вона продовжує наносити удари по критичній інфраструктурі та домівках цивільного населення.

Теги: військові робота населення ворог контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадиров стверджує, що чеченцями було здійснено «акт відплати»
Точний постріл ЗСУ: Кадиров підтвердив загибель десятків чеченських бойовиків
Вчора, 07:55
Українські військові продовжують знищувати ворога
ЗСУ виконали близько 130 вогневих завдань: головне про бої на півдні України (відео)
Вчора, 04:21
Розвідники знищили російську станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Сілок-01»
ЗСУ знищили унікальну російську станцію для боротьби з дронами (відео)
Вчора, 17:13

Події в Україні

Перемога вимагає часу. Глава МЗС розповів, коли завершиться війна
Перемога вимагає часу. Глава МЗС розповів, коли завершиться війна
Українські військові взяли під вогневий контроль важливу для окупантів трасу
Українські військові взяли під вогневий контроль важливу для окупантів трасу
ЗСУ ліквідували заступника начальника штабу «Вагнера»
ЗСУ ліквідували заступника начальника штабу «Вагнера»
Росія хоче зробити Херсонщину зоною відчуження – Зеленський
Росія хоче зробити Херсонщину зоною відчуження – Зеленський
Вперше Україна отримає від США супутникові антени для зв'язку на полі бою
Вперше Україна отримає від США супутникові антени для зв'язку на полі бою
Генштаб показав, як українські захисники проходять підготовку у Великій Британії (фото)
Генштаб показав, як українські захисники проходять підготовку у Великій Британії (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
14K
28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
13K
Руки сині, а сам блідий. Путін на Валдайському форумі підігрів чутки про проблеми зі здоров'ям (фото)
12K
Один із суб’єктів РФ заявив про незалежність
7679
В Росії пришвидшують мобілізацію «мокрими штанями»
6855
Банкова повідомила, які три умови пропишуть у договорі з РФ

Новини

Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Вчора, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Вчора, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Вчора, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
27 жовтня, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
27 жовтня, 07:12

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту