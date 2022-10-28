Українські військові взяли під вогневий контроль важливу для окупантів трасу

За інформацією військових, на трасі продовжується бойова робота

Траса Сватове — Кремінна на Луганщині перебуває під вогневим контролем українських військових. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає «Суспільне».

«За останніми даними на цей час, ЗСУ взяли трасу під повний вогневий контроль і там продовжується бойова робота, про яку повідомлять пізніше», – зазначив Череватий.

Також про взяття про повернення контролю над трасою між містами Сватове й Кремінна, повідомляв і очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Можна сказати, що траса Сватове-Кремінна практично під контролем Збройних сил України», – заявив він.

За словами Гайдая, погана погода та зливи сповільнили контрнаступ наших бійців у регіоні упродовж останніх днів, однак просування все одно продовжується, хоч і невеликими темпами.

Голова обласної військової адміністрації не назвав нові звільнені від російських окупантів населені пункти Луганщини до офіційного повідомлення Генерального штабу ЗСУ, щоб запобігти посиленню обстрілів і не створити перешкод для подальшого наступу захисників.

Водночас, він додав, що місцевій владі можуть скоро дозволити показати матеріали з деокупованих сіл.

«Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми покажемо вже фото- та відеоматеріали, з дозволу Генштабу, безпосередньо з деокупованих територій. Ми в принципі готуємось до заходу на ці території, бо там залишилися люди. Їх не дуже багато, але вони є», – пояснив Гайдай.

Нагадаємо, триває 247 повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, концентрує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, при цьому не припиняючи наступальні операції на Бахмуті та Авдіївці іони. Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення та проводить повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни, вона продовжує наносити удари по критичній інфраструктурі та домівках цивільного населення.