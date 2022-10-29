Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Нікополі прогриміли вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Нікополі прогриміли вибухи (відео)
У Нікополі місцеві жителі повідомили про вибухи
фото ілюстративне

Інформація про постраждалих не надходила

У Нікополі Дніпропетровської області прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу.

За інформацією пабліків, місто і Нікопольський район перебувають під обстрілом РСЗВ з Південного берега Каховського водосховища.

Офіційного підтвердження вибухів наразі немає. Інформація про постраждалих також не надходила.

Нагадаємо, у ніч із 26 на 27 жовтня окупанти атакували Запоріжжя. По його околицях ворог запустив три снаряди із реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Також напередодні окупанти обстріляли Оріхів та село Преображенка Запорізької області реактивними системами залпового вогню з запалювальними боєприпасами. Унаслідок атаки дві людини загинули, одна отримала поранення.

Читайте також: Батька вбив російський снаряд. Історія двох дітей, які дивом вижили на Донеччині
Теги: ворог місто обстріл окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На ліквідацію пожежі було залучено вісім одиниць техніки
Обстріл Київщини: рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак (фото)
27 жовтня, 15:40
Ракетний обстріл Дніпра: загинула вагітна жінка, її чоловік – в реанімації
Ракетний обстріл Дніпра: загинула вагітна жінка, її чоловік – в реанімації
26 жовтня, 13:58
Окупанти обстріляли Миколаїв ракетами С-300
Адмінбудівлю зруйновано вщент: мер показав наслідки обстрілу Миколаєва (відео)
Вчора, 13:00

Події в Україні

Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді Львова
Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді Львова
У Нікополі прогриміли вибухи (відео)
У Нікополі прогриміли вибухи (відео)
Підготовка до зими. До двох деокупованих міст на Донеччині підвели електрику
Підготовка до зими. До двох деокупованих міст на Донеччині підвели електрику
Перемога вимагає часу. Глава МЗС розповів, коли завершиться війна
Перемога вимагає часу. Глава МЗС розповів, коли завершиться війна
Українські військові взяли під вогневий контроль важливу для окупантів трасу
Українські військові взяли під вогневий контроль важливу для окупантів трасу
ЗСУ ліквідували заступника начальника штабу «Вагнера»
ЗСУ ліквідували заступника начальника штабу «Вагнера»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
16K
Руки сині, а сам блідий. Путін на Валдайському форумі підігрів чутки про проблеми зі здоров'ям (фото)
13K
Один із суб’єктів РФ заявив про незалежність
8733
В Росії пришвидшують мобілізацію «мокрими штанями»
7173
Банкова повідомила, які три умови пропишуть у договорі з РФ
6843
Що відбувається у Херсоні? Російський пропагандист розказав про хитрий задум окупантів

Новини

Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Вчора, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Вчора, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Вчора, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
27 жовтня, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
27 жовтня, 07:12

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту