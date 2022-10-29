У Нікополі прогриміли вибухи (відео)

У Нікополі місцеві жителі повідомили про вибухи

Інформація про постраждалих не надходила

У Нікополі Дніпропетровської області прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу.

За інформацією пабліків, місто і Нікопольський район перебувають під обстрілом РСЗВ з Південного берега Каховського водосховища.

Офіційного підтвердження вибухів наразі немає. Інформація про постраждалих також не надходила.

Нагадаємо, у ніч із 26 на 27 жовтня окупанти атакували Запоріжжя. По його околицях ворог запустив три снаряди із реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Також напередодні окупанти обстріляли Оріхів та село Преображенка Запорізької області реактивними системами залпового вогню з запалювальними боєприпасами. Унаслідок атаки дві людини загинули, одна отримала поранення.