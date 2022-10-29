Житомирщина обіцяє окупантам справжнє пекло у разі наступу на Київ

Житомирщина нарощує оборону на півночі області

Якщо російські окупаційні війська спробують зайти на територію України через Житомирщину, вони отримають гідну відсіч. Про це заявив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в ефірі Житомир.info.

«Від першого дня війни ми жодного дня не переставали нарощувати нашу оборону на півночі області. Я скажу із того, що можна сказати: якщо ворог захоче зайти на територію України через Житомирську область, ми влаштуємо справжнє пекло», – сказав Бунечко.

Він зазначив, що Збройні сили, прикордонники та правоохоронці чітко розуміють, що відбувається на території Білорусі.

«Легкої прогулянки, як комусь здається, не буде», – запевнив Бунечко

Як відомо, протяжність українсько-білоруського кордону в межах Житомирської області становить понад 250 км.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 жовтня, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території цієї країни.

До Білорусі зараз прибувають російські війська. Причому на телекамеру показують «чмобіків», яких тільки призвали до армії, а насправді до Білорусі приїжджає досить багато досвідчених бійців з бойовим досвідом із технікою, озброєнням та боєприпасами.