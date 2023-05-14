Пожежу після ракетної атаки на Тернопіль рятувальникам допоміг загасити робот

Робот-помічник уже не перше доводить свою ефективність

У Тернопіль вогнеборці ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 м кв, що виникли після обстрілів міста. Про це повідомляє ДСНС України.

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До гасіння було залучено 33 чоловік особового складу ДСНС та 6 одиниць техніки, зокрема тактичний робот Magirus Wolf R1.

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«Робот-помічник наших рятувальників вже не перше доводить свою ефективність. З його допомогою рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ворожих атак на Тернопільщині та Хмельниччині. За допомогою пульта керування оператор перебуває на безпечній відстані від робота та осередку пожежі. Наразі пожежі ліквідовані. Дякую кожному за роботу», – прокоментував ситуацію Голова ДСНС Сергій Крук.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 14 травня атакували ракетами Тернопільщину, Банкова показала наслідки ворожих атак. Росіяни били по області, коли український гурт Tvorchi з Тернополя виступав у фіналі «Євробачення», повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі зафіксували «приліт» у промисловій зоні під час повітряної тривоги ввечері 13 травня. Згодом стало відомо, що унаслідок ракетної атаки російських загарбників у Тернополі є влучання у складські приміщення, травмовані двоє людей.