ППО, ймовірно, збили СУ-24, на якому Пригожин збирався на «дуель» із Зеленським

Є певна вірогідність того, що повітряна дуель не відбудеться через неявку «дуелянта»

Українські сили протиповітряної оборони у небі над Бахмутом збили російський винищувач СУ-24. Про це повідомляють ЗМІ країни-агресора. Їх увага до цієї події пов’язана з тим, що це саме той літак, який тиждень тому використав власник ПВК Вагнера Євген Пригожин для зйомок відео-запрошення провести «повітряну дуель» для Володимира Зеленського. У пресслужбі Пригожина це підтвердили.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що на тому записі власник ПВК Вагнера сидить у кабіні СУ-24 на місці другого пілота й звертається до українського президента. «Володимире Саничу, приземлилися. Відбомбилися по Бахмуту… Якщо буде бажання, зустрінемося в небі. Якщо ваша візьме, забирайте Артемівськ. Якщо ні — підемо до Дніпра», – сказав Пригожин.

Наголошуємо на тому, що про збиття винищувача СУ-24 під Бахмутом 13 лютого Генштаб ЗСУ нічого не повідомляв. Тож інформація потребує перевірки.