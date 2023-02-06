Польща розгортає додаткові ППО біля аеропорту Варшави

Комплекси Patriot перекидають до столиці з міста Сохачев, де базується Третя ракетна бригада ППО Польщі

У неділю, 5 лютого, ракетні комплекси ППО Patriot були перевезені з полігону в місті Сохачев до аеропорту «Варшава-Бабиці», який знаходиться у Бемово, одному з районів польської столиці. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

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«Польські пускові установки Patriot прямують із Сохачева до аеропорту в варшавському Бемово, де вони будуть розміщені. Це важливий елемент підготовки бійців Третьої зенітно-ракетної бригади», – написав він.

Польський телеканал TVP нагадує, що країна обрала американську систему протиповітряної та протиракетної оборони середньої дальності Patriot як основу для своєї програми ППО в квітні 2015 року. Польська армія має дві батареї Patriot (16 пускових установок). До того ж у Польщі дислокуються дві батареї Patriot військових сил США. Нещодавно до країни прибули німецькі Patriot. За даними ЗМІ, вони вже приведені в оперативну готовність та на початку лютого заступили на чергування. Місце дислокації нових установок знаходиться в Люблінському воєводстві, неподалік від кордону з Україною.

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