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Санду попросила в союзників системи ППО для Молдови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Санду попросила в союзників системи ППО для Молдови
Лідерка Молдови наголосила, що РФ намагається використати свій вплив на сепаратистський рух у Придністров’ї
фото з відкритих джерел

Наразі молдовський уряд веде переговори з ЄС та іншими союзниками щодо систем ППО 

Президентка Молдови Мая Санду звернулася до західних партнерів з проханням зміцнити можливості протиповітряної оборони держави. За її словами, Москва намагається дестабілізувати її країну. Про це Санду сказала на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Reuters.

«Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом, але ми також сподіваємося отримати трохи», - заявила президентка.

Вона наголосила, що військовий бюджет країни було збільшено. Наразі молдовський уряд веде переговори з ЄС та іншими союзниками щодо систем ППО.

Лідерка країни наголосила, що РФ намагається використати свій вплив на сепаратистський рух у Придністров’ї, щоб дестабілізувати решту країни. Втім, зауважила Санду, такі зусилля Кремлю поки що не вдалися.

«Росія дійсно намагалася мобілізувати корумповані групи в Молдові та проросійські партії з метою повалити уряд, парламент і президентство, і це не означає, що вона здалася, але поки що нам вдалося зберегти стабільність», - зазначила президентка.

Нагадаємо,раніше Санду наголошувала, що РФ зараз намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові.

«Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною», – сказала президентка.

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Теги: росія переговори Москва Майя Санду парламент Україна партії Молдова бюджет системи ППО

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