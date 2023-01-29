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Пригожин втрачає вплив, російська армія засуває найманців на другий план – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пригожин втрачає вплив, російська армія засуває найманців на другий план – ISW
Кремль намагається позбутися Пригожина
фото з відкритих джерел

Російські війська направляють під Бахмут регулярні підрозділи для продовження наступу

Регулярні частини російської армії замінюють виснажені сили ПВК «Вагнер», щоб продовжити наступ на Бахмут. З того часу, як приблизно 12 січня штурмовики групи «Вагнер» захопили Соледар, їм не вдалося досягти значних успіхів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На опублікованих 20 січня відеокадрах з місця боїв у Бахмута помічені бойові машини десанту БМД-4М – цю техніку використовують лише російські повітрянодесантні війська, вказують експерти. Міністерство оборони Росії все частіше повідомляє про те, що російські ВДВ діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року.

Представники української сторони вважають, що російський наступ на Бахмут ще не видихнувся.

«ISW раніше оцінював наступ росіян на Бахмут як кульмінацію. Ми продовжуємо вважати, що група «Вагнер» вела атаки на межі своїх сил, але тепер, за нашою оцінкою, російські війська направляють туди регулярні підрозділи для продовження наступу», – пишуть аналітики.

Зниження залежності кадрових російських військових від ПВК «Вагнер» у районі Бахмута, ймовірно, скорочує вплив бізнесмена Євгена Пригожина. Глава російського генштабу Валерій Герасимов та міністерство оборони доклали зусиль з професіоналізації армії, що у разі успіху призведе до маргіналізації паралельних військових формувань, таких як група «Вагнер», йдеться у звіті ISW.

Пригожин, ймовірно, це відчуває, пишуть аналітики, і, щоб компенсувати зниження свого впливу, починає нападки на націоналістичну «фракцію ветеранів» та особисто колишнього польового командира самопроголошеної ДНР Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який різко критикує російське військове командування.

Раніше українська військова розвідка пояснила, яка справжня роль Пригожина у війні.

Теги: росія війна Донеччина ПВК Вагнера Бахмут

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