«ППО круто попрацювала». Дніпропетровська ОВА повідомила деталі нічних атак ворога

Окупанти вночі атакували чотири громади Дніпропетровщини

Окупанти у ніч на 4 листопада атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область. Усі ворожі безпілотники були збиті українськими захисниками. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентина Резніченка.

Посадовець зазначив, що наша протиповітряна оборона добре відпрацювала круто попрацювала.

«Наша ППО круто попрацювала цієї ночі. «Приземлила» вісім ворожих Shahed-136. Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування «Схід» знищили у Нікопольському районі», – вказав Резніченко.

Однак тероризували росіяни район й іншою зброєю. Обстріляли «Градами» та важкою артилерією чотири громади: Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку.

На щастя, минулося без постраждалих. Водночас у Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач.

«В інших районах вночі волала сирена, та обійшлося без ворожих ударів і на цю хвилину спокійно», – додав глава ОВА.

Нагадаємо, триває 254 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.