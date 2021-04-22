Працюють: Геращенко надіслав Майклу Щуру відео, котре журналіст сам надав поліції

Журналіст уточнив, що Геращенко не сказав, що відео знайшла поліція

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко надіслав відео з камер спостереження українському журналісту Роману Вінтоніву, більш відомому як Майкл Щур. Про це Майкл Щур повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Все б нічого, але це відео засновник «Телебачення Торонто» знайшов сам та поділився з правоохоронцями.

Він розповів, що за дві години очікування приїзду поліції він з головною редакторкою «Слідства.Інфо» та своєю ексдружиною Анною Бабінець обійшов всі офіси з камерами стеження неподалік. І з однієї камери їм дозволили зняти відео.

«Тобто, у мене є відео, де я доганяю хлопця на самокаті. А у поліції є лише моя заява. І справа посунеться далі тільки завтра… Зате після того, як система дізналась, що я журналіст. Мені подзвонив начальник райвідділу», — розповідає Майкл.

Правоохоронець, мовляв, запитав, чи має журналіст відео з камери стеження. Майкл сказав, що має, і надіслав. Через деякий час до журналіста подзвонив Антон Геращенком і сказав, що вони працюють і що вже є результати.

«[Він розповів, що] вони вже навіть знайшли відео з камери стеження. Я попросив його надіслати. І він надіслав мені моє відео», — розповів Майкл Щур.

Журналіст уточнює, що Геращенко не сказав, що відео знайшла поліція. І все ж Майкл переконаний: «система намахує всіх».

Нагадаємо, у центрі Києва в нього виник конфлікт з водієм самокату. Внаслідок цього Романа вдарили та розпорошили йому в очі газовий балончик. Інцидент стався 21 квітня, у Києві на перехресті вулиць Ярославів Вал та Івана Франка, коли журналіст переходив дорогу на пішохідному переході.

Він зробив зауваження хлопцю, котрий не пропустив його на переході. Зав'язався конфлікт, після чого хлопець застосував балончик. Майкл догнав його, й конфлікт продовжився. Хлопець вдарив журналіста і поїхав геть.