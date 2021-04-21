Невідомий на самокаті побив журналіста Романа Вінтоніва (Майкла Щура)
Телеведучий розшукує своїх нападників
У Києві невідомий напав і побив журналіста Романа Вінтоніва, відомого як Майкл Щур. Про це журналіст повідомив особисто на своїй сторінці у Facebook.
Подія сталася сьогодні, 21 квітня, у Києві на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка.
«Я переходив дорогу по пішоходному переходу. Побачив, що по велодоріжці їде два хлопці на самокатах. Я зупинився, шоб їх пропустити. Бо їхали вони добренько так і, як я бачив, не гальмували. Перший проїхав повз мене. Коли другий порівнявся зі мною, я йому голосно гаркнув «ПРОПУСКАЙ ПІШОХОДІВ!!!!!! От з цього все і почалось…», – написав телеведучий.
Хлопець, який їхав на самокаті, дістав балончик і бризгнув журналістові в очі, після чого зчинилася бійка.
Якщо я зробив щось неправильно, я готовий нести відповідальність.
Також я хочу знайти цього хлопця. Я впевнений. що він не «навіжений чолов’яга»/не «знахабнілий молодик»/ не «садист водій самоката» (мабть таке ви можете прочитати, коли ця вся історія потрапить у новини). Я думаю, що він нормальний тип. Він теж, як і я мав плани на день. І не збирався встрявати у неприємності. Але, нажаль, через одне неправильне рішення - ми з ним встряли», – додав Майкл Щур.
Майкл Щур, справжнє ім’я Роман Вінтонів, український тележурналіст, актор, сценарист, музикант. Відомий українським глядачам під ім'ям свого гумористичного образу – Майкла Щура. За легендою Щур є кореспондентом телеканалу «УТ-Торонто» української діаспори Канади, який був відряджений до України перед парламентськими виборами 2012 року, щоб зробити інтерв'ю з українськими політиками. У нього є дружина Аманда та двоюрідна сестра Тетяна Щур. У своїй програмі «Чим живеш, Україно?» журналіст ставив прямолінійні й наївні запитання українським політикам. Загалом вийшло шість випусків цієї програми.
Наприкінці 2014 року канал «Телебачення Торонто», через який поширюються усі відео Майкла Щура, здобув «Срібну кнопку» від сайту Youtube (англ. Silver Play Button Youtube), як канал, що має 100 тисяч підписників.