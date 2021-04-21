Невідомий на самокаті побив журналіста Романа Вінтоніва (Майкла Щура)

Телеведучий розшукує своїх нападників

У Києві невідомий напав і побив журналіста Романа Вінтоніва, відомого як Майкл Щур. Про це журналіст повідомив особисто на своїй сторінці у Facebook.

Подія сталася сьогодні, 21 квітня, у Києві на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка.

«Я переходив дорогу по пішоходному переходу. Побачив, що по велодоріжці їде два хлопці на самокатах. Я зупинився, шоб їх пропустити. Бо їхали вони добренько так і, як я бачив, не гальмували. Перший проїхав повз мене. Коли другий порівнявся зі мною, я йому голосно гаркнув «ПРОПУСКАЙ ПІШОХОДІВ!!!!!! От з цього все і почалось…», – написав телеведучий.

Хлопець, який їхав на самокаті, дістав балончик і бризгнув журналістові в очі, після чого зчинилася бійка.

«Скажу вам так - мити очі від газового балончика, коли в тебе лінзи - ще те задоволенням. Але лимонний сік допомагає. 40 хвилин таких процедур - і як рукою зняло. А далі - дзвінок у поліцію. Дзвінок прийняли. Поліція не приїхала. Потім ми зустріли патрульних - що робити. І патрульні порадили йти у відділок писати заяву. Заява - у поліції.

Якщо я зробив щось неправильно, я готовий нести відповідальність.

Також я хочу знайти цього хлопця. Я впевнений. що він не «навіжений чолов’яга»/не «знахабнілий молодик»/ не «садист водій самоката» (мабть таке ви можете прочитати, коли ця вся історія потрапить у новини). Я думаю, що він нормальний тип. Він теж, як і я мав плани на день. І не збирався встрявати у неприємності. Але, нажаль, через одне неправильне рішення - ми з ним встряли», – додав Майкл Щур.