У СІЗО помер чоловік, який побив та хотів зґвалтувати в потязі журналістку

Попередньо повідомляється, що в нападника був рак мозку

13 квітня у слідчому ізоляторі помер чоловік, який влітку минулого року у потязі «Київ-Маріуполь» жорстоко побив та намагався зґвалтувати жінку. Про це написала в Instagram сама потерпіла.

«Суд перенесли у зв’язку зі смертю обвинувачуваного. Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13-го квітня. Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх, в якому я жила ввесь цей час; переживала, що буде, коли Рудзько вийде; чи знайде він мене; як далі жити… Так от – цей страх помер разом з ним!Але хочу підкреслити, що це не кінець моєї справи. Мене це не зупинить! Ми і надалі будемо відстоювати в суді мої права, томущо за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він.», – написала телеведуча каналу «Інтер» Анастасія Лугова.

Слухання справи проходили в закритому режимі.

У лютому цього року в коментарі журналістам Лугова сказала, що в судовому засіданні нападник визнав вину і вибачився перед нею. Його адвокат подав довідку, що Рудзько начебто має ракову пухлину в мозку. Але суд відмовився долучати цей документ. Інформацію нібито не стали перевіряти через відсутність в обвинуваченого коштів.

Інцидент трапився вночі 31 липня 2021-го, коли жінка їхала в купе зі своїм малолітнім сином. Чоловіка затримали і помістили під варту.

Тим часом, правоохоронці закрили кримінальне провадження у справі про другий напад на одеського активіста Сергія Стерненка. Терміни досудового розслідування не продовжили вчасно, і справа була закрита ще у листопаді минулого року. Однак Стерненко дізнався про це тільки сьогодні. Про це він написав у своєму Telegram в понеділок, 19 квітня.