Нардеп Тищенко заявив, що вечірка в готелі Києва не порушує карантин

Тищенко зазначив, що ніяких кримінальних чи адміністративних справ щодо нього не відкрито

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко прокоментував вечірку, влаштовану в готеліу центрі Києва в умовах карантину. Про це він написав у Facebook.

За його словами, святкування проводилося не в ресторані, а в готельному номері. Проведення масових заходів в таких умовах, як пояснив депутат, не забороняється українским законодавством.

«З юридичної точки зору - і це аксіома для нашого карантинного часу - святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені. Підкреслю, що мова йде саме про номерах готелю, а не про ресторан як про це, не розібравшись, написала частину журналістів», - написав Тищенко.

Він зазначив, що ніяких кримінальних чи адміністративних справ щодо нього не відкрито.

«Проте, я буду повністю сприяти поліції в розслідуванні (якщо воно необхідне при очевидних фактах). А суму, витрачену на свято, дружина обов'язково внесе в декларацію, якщо того вимагатиме законодавство. Однак, виходячи з позицій суспільної моралі, я цілком визнаю, що подібна ситуація могла обурити українське суспільство. Тому приношу свої найщиріші вибачення», - повідомив нардеп.

Він уточнив, що на вечірці було трохи більше 20 людей,які раніше перехворіли на ковід. Всі вони за добу здали тести, а святкування проходило в тісному, «майже родинному» колі.

«Протягом останніх двох років через величезної кількості роботи я практично не приділяв уваги родині. Це мої мотивації. І звичайно, в цих мотиваціях ні формально, ні неформально і близько немає бажання порушити карантин або хизуватися подібним порушенням. І я не тільки депутат, але і проста людина, у якої теж є сім'я. Прошу не піддаватися маніпуляціям хейтерів в інтернеті», - наголосив Тищенко.

Він також визнав свою вину перед суспільством та висловив готовність понести політичну відповідальність.

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальну справу.