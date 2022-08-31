Прикордонники ліквідували окупантів та склад боєприпасів на Донеччині

По виявленій цілі військові відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета

На Донеччині прикордонники знищили склад боєприпасів окупантів та ліквідували чотирьох рашистів. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«На Донеччині аеророзвідка прикордонників виявила склад зброї та боєприпасів ворога. Окупанти облаштувалися у будівлі неподалік Словʼянська», – йдеться у повідомленні.

По виявленій цілі військові відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета. В результаті щонайменше четверо окупантів ліквідовано, боєкомплект знищено.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували 350 окупантів та знищили 20 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47 900 окупантів. Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках. До відома, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої.