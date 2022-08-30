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Втрати ворога: ЗСУ на півдні знищили понад 80 окупантів та 30 одиниць техніки

Альона Боженко
glavcom.ua
Втрати ворога: ЗСУ на півдні знищили понад 80 окупантів та 30 одиниць техніки
ЗСУ завдали нищівних ударів по окупантах на півдні
фото із відкритих джерел

Збройні сили України знищили склади боєприпасів окупантів

Збройні сили України на півдні за добу знищили понад 80 російських загарбників та 30 одиниць ворожої техніки. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Українські військові 29 серпня за допомогою артилерії вразили 13 пунктів управління російських окупантів у Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

Водночас шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу ЗСУ атакували позиції ППО противника.

В Оперативному командуванні «Південь» зазначили, що ракетно-артилерійські підрозділи, продовжуючи виконувати вогневі завдання, збільшили втрати РФ за добу до 82 солдатів і 30 одиниць техніки, серед яких:

  • зенітно-ракетна система С-300;
  • 2 танки Т-72;
  • 11 гаубиць «Мста-Б»;
  • 3 реактивні системи залпового вогню «Град» та «Ураган»;
  • важка вогнеметна система «Сонцепьок»;
  • самохідна артилерійська установка «Гіацинт-С»;
  • самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С»;
  • 120 мм мобільний міномет;
  • самохідні гаубиці «Акація» та «Мста-С»;
  • протитанкова керована ракета;
  • 6 одиниць броньованої техніки.

Окрім цього, Збройні сили України знищили склади боєприпасів окупантів у районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

«Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищено», - додали військові.

Водночас, окупаційні війська минулої ночі завдали ударів по Нікопольському і Криворізькому районах. Окупанти поцілили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді, але люди неушкоджені. 

«У Червоногригорівці пошкоджені понад десять будинків, храм, підприємство, лінії електропередач та газогони. Зранку промислова зона Марганця була обстріляна реактивними системами залпового вогню «Град». Людських втрат нема. У Криворізькому районі ворог накрив вогнем Зеленодольську громаду. Минулося без постраждалих та руйнацій», – йдеться у зведенні. 

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Також українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля. 

Теги: окупанти ЗСУ втрати ворог наступ

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