Найбільших втрат окупанти зазнають на Донецькому та Курахівському напрямках

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47900 окупантів

За останню добу ЗСУ ліквідували 350 окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували 350 окупантів та знищили 20 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47 900 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 31 серпня орієнтовно склали:

особового складу – близько 47900 (+350) осіб ліквідовано;

танків – 1974 (+20);

бойових броньованих машин – 4312 (+18);

артилерійських систем – 1091 (+12);

РСЗВ – 285 (+3);

засоби ППО – 152 (+1);

літаків – 234 (+0);

гелікоптерів – 204 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 849 (+2);

крилаті ракети – 196 (+0);

кораблі / катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3236 (+19);

спеціальної техніки – 103 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої.