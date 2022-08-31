Найбільших втрат окупанти зазнають на Донецькому та Курахівському напрямках
За останню добу ЗСУ ліквідували 350 окупантів
За минулу добу українські захисники ліквідували 350 окупантів та знищили 20 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47 900 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати Росії на 31 серпня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 47900 (+350) осіб ліквідовано;
- танків – 1974 (+20);
- бойових броньованих машин – 4312 (+18);
- артилерійських систем – 1091 (+12);
- РСЗВ – 285 (+3);
- засоби ППО – 152 (+1);
- літаків – 234 (+0);
- гелікоптерів – 204 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 849 (+2);
- крилаті ракети – 196 (+0);
- кораблі / катери – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3236 (+19);
- спеціальної техніки – 103 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.
Нагадаємо, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої.
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