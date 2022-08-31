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Найбільших втрат окупанти зазнають на Донецькому та Курахівському напрямках

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Найбільших втрат окупанти зазнають на Донецькому та Курахівському напрямках
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47900 окупантів
фото: Генштаб

За останню добу ЗСУ ліквідували 350 окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували 350 окупантів та знищили 20 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47 900 окупантів.  Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 31 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 47900 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків – 1974 (+20);
  • бойових броньованих машин – 4312 (+18);
  • артилерійських систем – 1091 (+12);
  • РСЗВ – 285 (+3);
  • засоби ППО – 152 (+1);
  • літаків – 234 (+0);
  • гелікоптерів – 204 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 849 (+2);
  • крилаті ракети – 196 (+0);
  • кораблі / катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3236 (+19);
  • спеціальної техніки – 103 (+0).
Найбільших втрат окупанти зазнають на Донецькому та Курахівському напрямках фото 1

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої. 

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Теги: війна окупація втрати

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