Прикордонники накрили вогнем російських штурмовиків під Бахмутом

Артилерія Збройних сил України розгромила російську бронетехніку разом із піхотою

Українські прикордонники розбили групу російських штурмовиків на одному з флангів Бахмутського напрямку. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в Telegram.

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Зазначається, що ворожі сили намагалися захопити опорний пункт українських прикордонників.

Воїни ДПСУ зупинили загарбників вогнем із мінометів та автоматичних гранатометів. Водночас артилерія Збройних сил України розгромила російську бронетехніку разом із піхотою.

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«Бойові машини знищили. Залишки піхоти, котра вдалася до втечі, «накрили» прикордонники-мінометники», – йдеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, що останніми днями, за даними Інститут вивчення війни (ISW), українська армія здобула успіхи на південь від Бахмута та на південь від Роботиного.

До слова, триває 605-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулого дня відбулося понад 100 бойових зіткнень.