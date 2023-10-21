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Прикордонники накрили вогнем російських штурмовиків під Бахмутом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Прикордонники накрили вогнем російських штурмовиків під Бахмутом
Прикордонники зупинили ворога вогнем із мінометів та гранатометів
фото: ДПСУ

Артилерія Збройних сил України розгромила російську бронетехніку разом із піхотою

Українські прикордонники розбили групу російських штурмовиків на одному з флангів Бахмутського напрямку. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в Telegram.

Зазначається, що ворожі сили намагалися захопити опорний пункт українських прикордонників.

Воїни ДПСУ зупинили загарбників вогнем із мінометів та автоматичних гранатометів. Водночас артилерія Збройних сил України розгромила російську бронетехніку разом із піхотою.

«Бойові машини знищили. Залишки піхоти, котра вдалася до втечі, «накрили» прикордонники-мінометники», – йдеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, що останніми днями, за даними Інститут вивчення війни (ISW), українська армія здобула успіхи на південь від Бахмута та на південь від Роботиного. 

До слова, триває 605-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулого дня відбулося понад 100 бойових зіткнень.

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Теги: Держприкордонслужба Бахмут ЗСУ прикордонники

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