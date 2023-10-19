Як Atacms ускладнять життя окупантам: роз’яснення ЗСУ

Рашисти змушені будуть відтягувати свої склади на безпечну відстань

Отримання українськими військовими ракет великої дальності Atacms від Сполучених Штатів Америки створить значне додаткове навантаження на логістичну систему армії РФ у межах її війни проти нашої держави. Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що поява цих потужних американських озброєнь у ЗСУ стала суттєвим «геймченджером», подібному Leopard чи Patriot. Відповідно, ворогу доведеться враховувати наявність таких ракет у захисників.

«З появою такої «довгої руки», так би мовити, їм (росіянам – «Главком») доведеться враховувати цей фактор і розтягувати свої і склади, і командні пункти, що, звичайно, призведе до збільшення часу прийняття рішень, підльотної дистанції до поля бою, обслуговування і логістики», – пояснив Євлаш.

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Представник Східного угруповання військ уточнив, що це означатиме «дуже багато клопоту на рівному місці» для російських військ і «дуже велике» навантаження на їхню логістичну систему у зв’язку з пошуком нових місць для розміщення військових об’єктів.

«Звичайно, що це ще не всі карти, які в нас є. Чекаємо F-16 – потужні системи, які також скажуть своє слово», – додав він.

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Збройні сили України вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні. Зазначається, що Atacms підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.

У Білому домі також офіційно підтвердили, що Україна отримала далекобійні балістичні ракети Atacms. Але йдеться про модифікацію ракет, яка має дальність 165 км.

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Зазначимо, речниця «Півдня» Наталія Гуменюк заявила, що застосування українськими захисниками ракет Atacms, наданих США, прискорить контрнаступ.

До слова, Україні потрібно 500 ракет Atacms, щоб знищити 150 військових об'єктів окупантів в Криму.