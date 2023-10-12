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Київ передасть майже 3 тис. тонн пального для ЗСУ, Нацгвардії та ДСНС, – Кличко

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Київ передасть майже 3 тис. тонн пального для ЗСУ, Нацгвардії та ДСНС, – Кличко
Кличко пообіцяв, що допомога збройним силам України продовжуватиметься і надалі
фото: Telegram Віталій Кличко

З них – 650 тонн бензину та 2 000 тонн дизелю

Київ передасть 2 650 тонн паливно-мастильних матеріалів силам оборони та безпеки України, повідомив столичний мер Віталій Кличко на своїй сторінці в Telegram.

Він підкреслив, що паливо від столиці отримають Збройні сили України, Нацгвардія, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Держприкордонслужба та ДСНС.

«Це допоможе їхнім підрозділам посилити ефективність бойових і безпекових завдань, які цілодобово виконують наші захисники, обороняючи країну від агресора. Загалом передамо 2 650 тонн палива. З них – 650 тонн бензину та 2 000 тонн дизелю», – заначив Кличко.

Також мер Києва пообіцяв, що допомога силам оборони та безпеки від столиці продовжуватиметься й надалі.

Київ передасть майже 3 тис. тонн пального для ЗСУ, Нацгвардії та ДСНС, – Кличко фото 1

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко вручив 64 родинам вимушених переселенців ордери на нові квартири, які для них придбало місто як тимчасове житло. Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення у Києві зареєструвалися близько 281 тис. внутрішньо переміщених осіб. Із них понад 55 тис – діти. А з 2014 року у столиці знайшли прихисток понад 400 тисяч переселенців, серед яких 70 тисяч – діти, близько 15 тис. – люди з інвалідністю, а понад 66 тис. – пенсіонери.

Теги: Віталій Кличко Київ Держприкордонслужба ЗСУ Нацгвардія пальне

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